Latin Amerika ülkelerinde salgının seyri

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 171 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 655 bin 249'a, 11 bin 287 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 29 milyon 380 bin 63'e çıktı.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 12 kişi yaşamını yitirdi, 1018 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 321 bin 115, vaka sayısı 5 milyon 607 bin 845, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 900 bin 680 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 20. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 18 kişi hayatını kaybetti ve salgında ölenlerin sayısı 139 bin 315'e çıktı.

Son 24 saatte 469 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 6 milyon 77 bin 288'e, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 909 bin 169'a yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 16. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 70 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 127 bin 257'ye, 4 bin 647 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 976 bin 79'a yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 8 milyon 783 bin 575'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 20 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 166 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 536 bin 842'ye, can kaybı sayısı 211 bin 579'a, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 567 bin 877'ye yükseldi.

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 126 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 44 bin 5'e çıktı.

Vaka sayısı 11 bin 495 artışla 3 milyon 313 bin 242, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 189 bin 132 olarak kayıtlara geçti.