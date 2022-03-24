Latin Amerika ülkelerinde salgının seyri

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 302 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 657 bin 998'e, 47 bin 376 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı ise 29 milyon 729 bin 991'e çıktı.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 158 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 251 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 322 bin 277, vaka sayısı 5 milyon 640 bin 305, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 937 bin 642 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 20. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 19 kişi hayatını kaybetti ve salgında ölenlerin sayısı 139 bin 508'e çıktı.

Son 24 saatte 293 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 6 milyon 82 bin 226'ya, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 914 bin 578'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 17. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 77 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 127 bin 752'ye, 3 bin 603 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 9 milyon 19 bin 660'a yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 8 milyon 823 bin 724'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 16 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 55 bin 992'ye çıktı.

Vaka sayısı 8 bin 25 artışla 3 milyon 415 bin 989, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 323 bin 405 olarak kayıtlara geçti.