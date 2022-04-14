Latin Amerika ülkelerinde salgının seyri

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 163 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 661 bin 656'ya, 26 bin 924 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 30 milyon 210 bin 853'e çıktı.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 43 kişi yaşamını yitirdi, 749 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 323 bin 848, vaka sayısı 5 milyon 724 bin 611, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 25 bin 527 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, en çok vakanın görüldüğü 20. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 5 kişi hayatını kaybetti ve salgında ölenlerin sayısı 139 bin 734'e çıktı.

Son 24 saatte 293 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam vaka sayısı 6 milyon 88 bin 912'ye, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 921 bin 849'a yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, en fazla vaka görülen 17. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 17 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam can kaybı sayısı 128 bin 285'e, 1720 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 9 milyon 57 bin 923'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 8 milyon 889 bin 899'a ulaştı.

Arjantin en fazla vaka görülen 13. ülke konumunda bulunuyor.