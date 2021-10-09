Latin Amerika ülkelerinde salgının seyri

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 615 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 600 bin 425'e, 18 bin 172 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 21 milyon 550 bin 730'a yükseldi.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 20 milyon 665 bin 273 olarak açıklandı.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 489 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 158 yeni vaka tespit edildi.

Can kaybı 281 bin 610, toplam vaka sayısı 3 milyon 714 bin 392, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 70 bin 469 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 28 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 115 bin 444'e, 753 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 265 bin 58'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 130 bin 84'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda.

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 35 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 126 bin 552'ye çıktı.

Son 24 saatte 1607 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 4 milyon 969 bin 131'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 812 bin 120'ye yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 21 kişi yaşamını yitirdi ve 487 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 183 bin 25'e, can kaybı sayısı 199 bin 615'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 160 bin 221'e yükseldi.

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 36 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 13 bin 938'e, vaka sayısı 2 bin 105 artışla 576 bin 818'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 541 bin 847 kişi sağlığına kavuştu.

Kosta Rika basınındaki habere göre, son 24 saatte 28 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 612'ye yükseldi.

Vaka sayısının 1368 artarak 544 bin 21'e çıktığı ülkede, bugüne kadar 454 bin 977 kişi sağlığına kavuştu.

AA