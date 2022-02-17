Lloyd Austin: "Ruslar Karadeniz'de 'kan stoku' yapıyor"

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya'nın askeri birliklerini geri çektiği iddialarını reddederek, Rus ordusunun hazırlıklarını artırdığını savundu.

Austin, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO'nun ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Moskova yönetiminin askerlerini geri çektiği iddialarını kabul etmeyen Austin, Rusların Karadeniz'de hazırlıklarını artırarak "kan stoku yaptıklarını" belirtti.

Rusya'nın askerlerini Ukrayna sınırına yaklaştırdığını ve bölgedeki askeri uçuşların sayısının arttığını dile getiren Austin, kendisinin de asker kökenli olduğunu, Rusya askerlerinin eski pozisyonlarına döndürülmediğini düşündüğünü söyledi.

"Rus orduları NATO kapısına dayandı"

Austin, Rus ordularının Karadeniz, Kırım ve çeşitli bölgelerdeki varlıklarıyla NATO kapısına dayandığını ifade etti.

ABD'nin müttefikleriyle tetikte olacağını kaydeden Austin, "ABD'nin NATO'ya olan bağlılığını yeniden açıkça vurgulamak istiyorum. (ABD Başkanı Joe) Biden'ın da dediği gibi eğer NATO topraklarının her bir adımını savunmamız gerekiyorsa savunacağız." dedi.

Austin, Moskova yönetiminin, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı tehdit oluşturduğuna inanmalarını istediğini ve kendilerini bu şekilde haklı çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.

Rusya'nın bölgedeki askeri hareketliliğini izlemeye devam edeceklerinin altını çizen Austin, Rusya'nın gerçekten geri çekilip çekilmediğinin zamanla anlaşılacağını ancak kendilerinin bölgedeki askeri hazırlığı artırmanın yollarına bakacaklarını bildirdi.

"Putin'in daha fazla diyalog çağrısını memnuniyetle karşılarız"

Ülkesinin diplomasi ve diyalogdan yana olduğunu ve bunun için de her zaman imkan bulunduğunu ifade eden Austin,"(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in daha fazla diyalog çağrısını memnuniyetle karşılarız. Diplomasinin çalışması için hala zaman ve alan olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Austin, diplomatik seçeneklere rağmen savaş başlatılması durumunda sorumluluğun Putin'e ait olacağını belirtti.

Savunma Bakanı Austin, kendisinin de uzun dönemdir asker olduğunu vurgulayarak NATO'nun daha önce şu andaki kadar "kararlı ve uyumlu" olduğuna şahit olmadığını aktardı.