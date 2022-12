Lockerbie saldırısının zanlısı tutuklandı

Bakanlık, Ebu Akile Mesud el-Marimi isimli Libyalının Washington’daki bir federal mahkemede düzenlenecek ilk oturuma çıkacağını da bildirdi.

İskoç yetkililer, 34 yıl önce Lockerbie kasabası üzerinde Pan Am 103 sefer sayılı uçağın patlamasına neden olan bombayı yapmakla suçlanan Libyalının ABD’de gözaltında olduğunu bildirdi.



Şarku’l Avsat’ın BBC’den aktardığı habere göre, ABD, 21 Aralık 1988’deki bombalı saldırıda kilit rol oynadığını iddia ederek, iki yıl önce Ebu Akile Mesud el-Marimi hakkında suç duyurusunda bulundu.



Londra’dan New York’a giden jumbo uçakta bulunan 259 yolcu ve mürettebatın tamamı öldü, uçağı düştüğü Lockerbie’deki evlerde bulunan 11 kişi de hayatını kaybetti.



Bu olay, İngiliz topraklarında meydana gelen en ölümcül terör olayı olarak kabul ediliyor.



Mesud’un geçtiğimiz ay Libya’da bir milis grubu tarafından kaçırıldığı bildirilmiş, bu da onun yargılanmak üzere ABD makamlarına teslim edileceği yönünde spekülasyonlara yol açtı.



2001 yılında Abdulbasit el-Megrahi, Hollanda’da özel olarak toplanmış bir İskoç mahkemesinde yargılandıktan sonra Pan Am 103’ü bombalamaktan suçlu bulundu.



Saldırı nedeniyle hüküm giyen tek kişi olan Megrahi ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı, ancak kanser teşhisi konulduktan sonra 2009 yılında İskoç hükümeti tarafından serbest bırakıldı. 2012 yılında ise Libya’da öldü.

