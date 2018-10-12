Maduro ABD’nin hedefinde olduğunu açıkladı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında Washington yönetiminin Kolombiya hükümetine kendisini öldürmeleri yönünde talimat verdiğini iddia etti. Maduro, "Buradan tüm dünyaya duyuruyorum. Maduro'yu öldürme emri, beni öldürmek isteyen Beyaz Saray tarafından Kolombiya hükümetine verildi. Saçımın tek bir teline bile dokunamayacaklar" sözleriyle dikkat çekti.

4 Ağustos'ta bir askeri geçit töreni sırasında Nicolas Maduro'nun da bulunduğu bölüme, bomba yüklü insansız hava araçlarıyla bir saldırı düzenlenmiş, Maduro saldırıyı yara almadan kurtulmuştu.

Nicolas Maduro suikast girişiminin ardından, Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'u suçlamış, sonrasında ise saldırının arkasında Kolombiya'nın olduğuna dair kanıtı olduğunu belirtmişti ancak Venezuelalı lider henüz bu kanıtı kamuoyuyla paylaşmadı.

Venezuela'da 4 Ağustos'ta devlet başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimiyle ilişkili olarak geçtiğimiz Cuma günü gözaltına alınan kişilerden biri olan 56 yaşındaki Caracas Belediye Meclisi Üyesi Fernando Alban'ın gözaltında tutulduğu binada intihar ettiği iddia edildi.

Gözaltında tutulduğu istihbarat binasının 10. katından atlayarak intihar ettiği öne sürülen Alban, olay yerinde öldü.

Ancak Maduro muhalifleri, Alban'ın rejim tarafından öldürüldüğünü ileri sürdü.

Kaynak: www.dunyabulteni.net