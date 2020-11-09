Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Trump'a acıyorum!

Venezuela Devlet Başkan Nicolas Maduro, muhalif lider Jean Guaido'nun seçimlerde galip gelen Joe Biden'ı tebrik etmesi ile ilgili "Trump'a acıdığını" söyledi.

TRUMP'I UNUTTU!

Maduro Guaido'nun, Trump'ın kendisi için yaptıkların gözardı ettiğini savundu. Gaido'nun Trump yönetiminden 800 milyon dolar aldığını söyleyen Maduro, muhalif liderin buna rağmen Biden'ı kutlamakta gecikmediğini söyledi.

800 MİLYON DOLAR AKTARDILAR

Maduro yaptığı konuşmada "Donald Trump, Juan Guaido'yu yarattı, ekibi bu canavarı yarattı. Ona iki yıl içinde 800 milyon dolar aktardılar" dedi .

Guaido 2018 yılında darbe girişiminde bulunarak kendisini devlet başkanı ilan etmişti. Washington yönetimi ise Guaido'yu Venezuela'nın geçici başkanı olarak tanımış ve ülkeye, seçilen cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'yu istifaya zorlaması için baskı yapmıştı.

Kaynak: YENİ ŞAFAK