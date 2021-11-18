Malcolm X cinayetinde yeni gelişme

En bilinen insan hakları aktivisti cinayetlerinden birinin resmi tarihi yeniden yazılıyor.

Manhattan bölge savcısı ve avukatlar, insan hakları savunucusu Malcolm X'in 1965 yılındaki suikastından suçlu bulunan iki kişinin suçluluğunun perşembe günü düşürülmesinin beklendiğini açıkladı.

Bugüne kadar katiller olarak bilinen Muhammed A. Aziz ve Halil İslam'ın aklanması, çok önemli bir davada yapılan büyük hataların dikkate değer bir kabulünü temsil ediyor. Aziz 1985 yılına kadar hapis yatmıştı. İslam ise 2009'da yaşamını yitirdi.

1965 yılında Amerika'nın ırkçılığa karşı mücadelede en etkili siyahi liderlerinden biri olan Malcolm X'in öldürülmesi ülkede ve dünyada geniş yankı bulmuştu.

FBI ve NYPD kanıtları gizledi

Manhattan bölge savcılığı ve bu iki kişinin avukatları tarafından ortaklaşa yürütülen 22 aylık bir soruşturma ile dönemin savcılarının, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve New York Polis Departmanı'nın (NYPD) önemli kanıtları sakladıkları tespit edildi. Bu kanıtlar açıklanmış olsaydı, muhtemelen bu kişiler de beraat etmiş olacaklardı.

Cinayet sırasında Norman 3X Butler ve Thomas 15X Johnson olarak bilinen iki adam, 21 Şubat 1965'te Manhattan'daki Audubon Balo Salonu'ndaki kalabalık bir balo salonunda Malcolm X konuşmaya başlarken ateş açtı ve Malcolm X'i öldürdü. Muhammed A. Aziz ve Halil İslam bu cinayet suçundan onlarca yıl hapis yattı.

Onlara karşı açılan dava başından beri şüphelerle doluydu ancak kimse gerçeği ortaya çıkarmak için uğraşmadı.

Netflix belgeseli dönüm noktası oldu

Suikasta ilişkin Netflix'te yayınlanan belgesel davanın akışını etkiledi. 2020'de yayınlanan belgeselde, Malcolm X'in katillerinin New Jersey eyaletinde yaşayan "Nation of Islam" üyeleri olduğu, Aziz ve İslam'ın haksız yere hapis yattığı anlatılıyordu.

Malcolm X suikastı, siyahi Müslümanlar ve tarihçiler arasında uzun yıllardır tartışılan bir konu oldu.

Malcolm X'in ABD hükümeti ya da bir kolluk birimi tarafından öldürüldüğü iddiaları öne çıkmıştı. Cinayetin üzerindeki sır perdesi 56 yıldır kalkmadı. Malcolm X'i kimin öldürttüğü konusu, cinayetin üzerinden 56 yıl geçmesine rağmen tam olarak açıklığa kavuşmuş değil.

Suikasttan sonra tutuklanan 3 kişi ise ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Kaynak: Euronews