Malcolm X'in kızı Shabazz evinde ölü bulundu
Ünlü Müslüman aktivist Malcolm X'in kızı Malikah Shabazz'ın evinde ölü bulunduğu bildirildi.
Amerika 23.11.2021, 16:46 23.11.2021, 16:49
ABD polisi, 56 yaşındaki Malikah Shabazz'ın, kızı tarafından New York'taki evinde ölü bulunduğunu açıkladı.
Shabazz'ın ölümünün "şüpheli olmadığı" kaydedildi.
Malikah Shabazz, Malcolm X'in 6 kızından biriydi.
Haber, Malcolm X'in 56 yıl önce uğradığı suikastten suçlu bulunan 3 kişiden 2'sinin aklanmasından kısa bir süre sonra geldi.
Kaynak: TRT Haber
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