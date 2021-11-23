banner39

Malcolm X'in kızı Shabazz evinde ölü bulundu

Ünlü Müslüman aktivist Malcolm X'in kızı Malikah Shabazz'ın evinde ölü bulunduğu bildirildi.

Amerika 23.11.2021, 16:46 23.11.2021, 16:49
Malcolm X'in kızı Shabazz evinde ölü bulundu

ABD polisi, 56 yaşındaki Malikah Shabazz'ın, kızı tarafından New York'taki evinde ölü bulunduğunu açıkladı.

Shabazz'ın ölümünün "şüpheli olmadığı" kaydedildi.

Malikah Shabazz, Malcolm X'in 6 kızından biriydi.

Haber, Malcolm X'in 56 yıl önce uğradığı suikastten suçlu bulunan 3 kişiden 2'sinin aklanmasından kısa bir süre sonra geldi.

Kaynak: TRT Haber

banner53
#malcolm x #Malikah Shabazz #ABD
Yorumlar (0)
13
kısa süreli yağmur
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?