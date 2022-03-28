Marihuana kullanımını yasal hale getirecekler
ABD Temsilciler Meclisi'nin marihuana kullanımını yasallaştıran bir yasa tasarısını bu hafta onaylamaya hazırlandığı aktarıldı.
Amerika 28.03.2022, 17:53
Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu bu hafta marihuana kullanımının yasallaştırılmasına ilişkin tasarıyı oylayacak.
Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elinde bulunduran Demokratlar ve Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Chuck Schumer de buna destek veriyor.
Tasarının Temsilciler Meclisinden geçmesi durumunda yasallaşması için Senato Genel Kurulunda da onaylanması ve Başkan Joe Biden tarafından imzalanması gerekiyor.
ABD'de halihazırda birçok eyalet tıbbi amaçlı marihuana kullanımına yasal olarak izin veriyor.
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