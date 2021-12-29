Mark Zuckerberg protestolara rağmen Hawaii'den yeni arsa aldı

Zuckerberg, bir rezervuar ve balta girmemiş bir orman da dahil olmak üzere toprakların mülkiyetini üstlenen yerel halkın protestolarına rağmen Hawaii'nin Kauai adasında 110 dönümlük bir arazi daha satın aldı.

Sosyal medya kralı ve eşi şu anda adada bin 400 dönüm araziye sahipler ve bu arazilerin çoğu tarım ve koruma arazilerini içeriyor.

Yerel basında bu hafta çıkan haberlere göre, 100 milyon dolarlık Ko'olau Çiftliği'ne en son eklenenler arasında, 2006'da 40 gün süren yağmurdan sonra bir barajın çöktüğü ve yedi kişinin öldüğü Ka Loko rezervuarı da yer alıyor.

Milyarder daha önce Kauai'yi “sömürgeleştirmeye” çalışmakla suçlandı.

Çift, 2014'te adadaki ilk malikanelerini satın almalarının ardından, yerlilerin ve gezginlerin sevdiği bir yer olan Pila'a plajına, 707 dönümlük duvar inşa etti.

Zuckerberg daha sonra kiracı çiftçileri topraklarından çıkarmaya çalışmakla suçlandı, üç yıl sonra nihayet vazgeçti ve yerel gazetede devralma girişimi için özür diledi.

Zuckerberg'ler, Nisan ayında 53 milyon dolara 600 dönümlük ek bir arazi satın alarak Kahu'aina Plantation ve Larsen Beach'in çoğuna da sahip oldular.

"Mark Zuckerberg'i Kauai'yi Kolonileştirmekten Durdur" talebinde bulunan imza kampanyasına 1 milyondan fazla kişi imza attı.