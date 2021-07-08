Martine Moise'nin tedavisine ABD'de devam edilecek
Haiti'de Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin ölümüyle sonuçlanan suikastta ağır yaralanan Martine Moise'nin tedavisine ABD'de devam edileceği bildirildi. Bayan Moise ABD'de sevk edildi.
Amerika 08.07.2021, 00:59
Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye düzenlenen suikast esnasında ağır yaralanan Moise'nin eşi Martine Moise'nin, ABD'nin Miami kentine nakledildiği bildirildi.
Bölge basınında çıkan habere göre, durumu kritik olan Moise, ambulans uçakla ABD'nin kuzeyindeki Ford lauderdale Havaalanı'na getirilmesinin ardından Miami'deki Baptist Hastanesine götürüldü.
Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, evine bir grup silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.
Moise'nin evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Haiti geçici Başbakanı Claude Joseph, ülkede acil durum ilan etmişti.
Kaynak: AA
23
az bulutlu
Günün Anketi Tümü