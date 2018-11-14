Mattis Meksika sınırını ziyaret edecek

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el Attiye ile ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) bir araya geldi. İki bakan toplantı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Mattis, Orta Amerika'dan ABD'ye gelen göçmen kervanına karşı Meksika sınırına sevk edilen kuvvetleri ziyaret etmek üzere bölgeye gideceğini açıkladı.

Meksika sınırına asker konuşlandırmanın maliyeti ile ilgili bir soru üzerine Mattis, bölgeye sevk edilen 7 binde fazla askerin maliyeti üzerine çalıştıklarını belirterek, "Yarın sınırı ziyaret edeceğim." dedi.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada ise Mattis'in yarın Texas'a giderek orada sınır güvenliği için sevk edilmiş askerleri ziyaret edeceği belirtildi.

Kaynak: AA