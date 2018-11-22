Mattis’ten sınır polisi açıklaması

Latin Amerika’dan ABD’ye hareket eden göçmen konvoyu için ABD Savunma Bakanı Jim Mattis’ten bir açıklama geldi. Mattis yaptığı açıklamada sınır polislerinin silahsız olacaklarını ve gerekli durumlarda sadece tutuklama gerçekleştirebileceklerini söyledi.

Mattis, sınıra gönderilen polislerin, sınırı ve gümrük memurlarını olası tehditlere karşı korumak amacıyla gönderildiğini ifade etti.

Yaklaşık üç bin Orta Amerikan göçmen konvoyu Meksika sınırındaki Tijuana şehrine ulaştı.

Göçmenler, Honduras, Guatemala ve El Salvador'daki ülkelerinde zulümden, yoksulluktan ve şiddetten kaçtıklarını söylüyorlar.

ABD Başkanı Donald Trump, göçmen kervanının işgal amacıyla geldiğini savunarak beş bin 800 asker gönderdiğini açıklamıştı.

Göçmenler, kendi ülkeleri ve kendileri için daha iyi bir gelecek inşa etme umuduyla kendi ülkelerini terk ettiklerini dile getiriyorlar.

Göçmenler, ülkelerinde yaşanan çatışmalardan ve kötü muamelelerden kaçarak ABD’de iş bulmayı ve düzenlerini kurmayı amaçladıklarını da sözlerine ekliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2018, 11:03