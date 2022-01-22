Maymun dolu araç kaza yaptı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Pennsylvania eyaletinde yaklaşık 100 maymunu taşıyan araç kaza yaptı.

Danville kenti yakınlarındaki kaza sonrası en az 3 maymunun kayıp olduğu bildirildi.

Pennsylvania Eyalet Polis Memuru Andrea Pelachick, hayvanları bir laboravura taşıyan aracın Montour County'de öğleden sonra bir damperli kamyonla çarpıştığını söyledi.

Yetkililer, maymunları görebilecek sakinlerden eyalet polisini aramalarını istedi.

Maymunların bulunduğu kasaların yola saçıldığı kazada yaralı olup olmadığı ise açıklanmadı.

Kaynak: Euronews