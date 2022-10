Mehmet Öz halkı yanıltmakla suçlanıyor

Dr. Öz'ün 19 Eylül'de Philadelphia'daki kampanya etkinliği kapsamında bir siyahi kilisesinde konuştuğu Sheila Armstrong, erkek kardeşinin ve yeğeninin nasıl öldürüldüğünü anlatırken göz yaşlarına boğulmuştu. Armstrong, ölen akrabaları için "öldüler ama unutulmadılar" yazılı el yapımı bir pankart tutuyordu.

Bu hafta yayımlanan ve etkinliği "sandalyeler Dr. Öz'ün eski gündüz kuşağı programı seti gibi düzenlenmiş" diye anlatan bir özel haberde The Associated Press, silahlı şiddet mağduruyla Cumhuriyetçi aday arasındaki duygusal buluşmaya ışık tuttu.

The Associated Press, "Daha sonra Dr. Öz ona sarıldı ve 'Nasıl başa çıkıyorsun?' dedi" diye yazdı.

Haberin yayımlanmasından sonra, Dr. Öz'ün rakibi John Fetterman'ın kampanya yöneticisi Brendan McPhillips, Twitter'da haber ajansının Armstrong'un Cumhuriyetçi adayın kampanyasının maaşlı çalışanı olduğunu belirtmemesinden yakındı.

McPhillips, Armstrong'un haziranda herkese açık Instagram hesabında paylaştığı ve kendisini Dr. Öz'ün kampanya ekibinin "Philadelphia County Koordinatörü" olarak tanıttığı kartvizitin ekran görüntüsünü paylaştı.

The Intercept'in haberine göre, Federal Seçim Komisyonu kayıtlarında Armstrong, Dr. Öz'ün kampanya ekibinin maaş bordrosunda yer alıyordu ve haziran sonunda 2 bin doların üzerinde para kazanmıştı.

Armstrong'un Instagram hesabında Philadelphia'daki kampanya etkinlikleri ve kendisiyle adayın haziranla eylül arasında paylaşılmış fotoğrafları da yer alıyor.

Medya kuruluşları ilk başta Armstrong'un adayla bağlantılarından bahsetmezken, The Associated Press ve The Philadelphia Inquirer daha sonra haberlerini güncelledi.

The Intercept'e konuşan haber ajansının sözcüsü, "AP, Armstrong'un kampanya üyeliğini öğrenip teyit eder etmez haberimizi güncelledik" dedi.

AP için Armstrong'un Dr. Öz'le birlikte fotoğrafını çeken serbest fotomuhabir Ryan Collerd, Armstrong'un kampanya ekibiyle bağlantılı olduğunu bilmediğini söyledi.

Collerd, "Hatırladığım kadarıyla Armstrong, yalnızca yaslı bir aile üyesi olarak takdim edildi" dedi.

Bu iddia, senatonun kontrolünü belirleyebilecek seçimlere bir aydan kısa süre kalmışken ortaya atıldı.

Kaynak: Independent Türkçe