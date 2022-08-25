Mehmet Öz ilk olmak istiyor

Öz'ün ve demokrat rakibinin kampanya yürütürken pek gündeme getirmediği konu Pennsylvania eyaletinin Müslüman toplumunda da neredeyse hiç konuşulmuyor.

Müslümanlar, gündüz televizyonunda yayınlanan “The Dr. Oz Show” programının sunucusu olarak bilinen ünlü kalp cerrahı Öz'un bir Müslüman olduğunu bilseler bile bu perspektif oldukça geri planda kalmış görünüyor.

Eyalet çapındaki Müslümanlar, sadece aynı dini paylaştıkları için bir adaya oy vermeyeceklerini de söylüyorlar.

Anne ve babası Türkiye'den göç etmiş olan Öz, kendisini “laik Müslüman” olarak nitelendiriyor ve İslam'ın manevi yönünün, dini hukuku tarafından daha ağır bastığını belirtiyor.

Trump ile arası iyiydi

Bunun yanı sıra Öz, Müslüman olan beş ülkeden ABD'ye gelen yolcuları 2017'de yasaklaması Müslüman toplumunda antipati oluşturmuş olan eski Başkan Donald Trump tarafından onaylanmış bir isim.

Kısa bir röportajında Öz, ülke liderlerinin Müslümanları da seçebileceğini göstermesinin iyi olduğunu ve Müslümanların kendilerinden birinin ABD Senatosu'na seçildiğini görmelerinin de iyi olacağını söyledi: “Bu tür bir başarı, Amerika'da çok çalışırsanız, kimliğiniz ve geçmişiniz ne olursa olsun size değer veririz” mesajını güçlendirecektir."

Öz, 8 Kasım seçimlerinde rakibi Pennsylvania'nın vali yardımcısı Demokrat John Fetterman ile karşı karşıya olacak.

Öz, kampanyasında, artan enflasyonu ve silah şiddetini Biden yönetiminin hatalarına bağlıyor.

Çocuklarını Hristiyan yetiştirdi

Öz, Hristiyan bir Amerikalı ile evli ve çocuklarını da Hristiyan olarak yetiştirdi.

2013 yılında PBS dizisi “Faces of America” için yapılan bir röportajda Oz, mistik bir İslam formu olan Sufizm ile ilgilenmeye başladığını söylemişti.

Türklüğü daha ön planda

Philadelphia Temple Üniversitesi'nde din profesörü olan Halid A.Y. Blankinship'e göre, ABD'deki Müslümanlar inançlarını oldukça farklı seviyelerde yaşıyor. Bu nedenle tamamı göçmen olan Müslüman toplumda Öz'ün Türk olması Müslüman olmasından daha çok dikkat çekiyor.

Blankinship, konu oy verme olunca Müslümanların büyük çoğunluğu için parti sadakatinin dine üstün geldiğini ifade ediyor: “Çoğu insan sırf Müslüman olduğu için onu desteklemeyi düşünmez. Ve ne söylediğine, politikasının ne olduğuna, pozisyonunun ne olacağına bakar."

Müslümanların eyaletteki seçmenlerin yüzde 1 ila yüzde 2'sini oluşturuyor. Pew Araştırma Merkezi'nin yaptığı anketlere göre 2017'de Amerikalı Müslümanların üçte ikisi kendini Demokrat olarak tanımlıyor veya siyaseten bu yöne doğru eğiliyor.

Bu durum da Öz'ün Müslüman seçmen gözünde otomatikman favori olma ihtimalini azaltıyor.

Trump ilişkisi Öz'ü zora soktu

Emgage isimli sivil toplum örgütünün başkanı olan Salima Suswell de "Birinin bizim dini toplumumuzun bir üyesi olması bizim değerlerimizin temsilcisi olduğu anlamına gelmez" diyerek Öz'ün Trump'ın politikaları aleyhinde hiçbir şey söylememiş olmasını bir problem olarak gördüğünü dile getiriyor.

Pittsburg'da kendisi de bir doktor olan Pakistanlı Nadim İkbal de benzer noktaya dikkat çekerek "Benimle aynı inancı paylaşan birine oy vermek isterim ama Trump ile olan ilişkisini kabullenmem mümkün değil. Trump tarafından onaylanmış olan hiç kimseyi destekleyemem." dedi.

Kaynak: Euronews