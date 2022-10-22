Mehmet Öz rakibini yakaladı

4,2'lik hata payı bulunan ankette 550 olası seçmenle görüşüldü. İki aday da seçim gününe üç haftadan az süre kalmışken yüzde 46 oranında oy alıyor.

Fetterman ve Dr. Öz, salı günü Pensilvanya eyaletinin başkenti Harrisburg'da tartışacak.

Rakamlar, Fetterman'ın Dr. Öz'e karşı ciddi üstünlüğe sahip olduğu zamana kıyasla büyük ölçüde tersine döndü. Geçen ay yapılan InsiderAdvantage/FOX 29 anketi, Fetterman'ın Dr. Öz'e karşı üç puan önde olduğunu gösteriyordu.

InsiderAdvantage'dan Matt Towery, Fox29'a, Dr. Öz'ün seçim kaderindeki bu iyileşmenin bağımsız seçmenler arasındaki 20 puanlık bir avantajdan kaynaklandığını, bağımsız seçmenlerin yüzde 51,7'sinin eski televizyon sunucusu ve doktoru tercih ederken, sadece yüzde 30,2'sinin Fetterman'ı desteklediğini söyledi.

Towery "Öz, Afro-Amerikan oyların alışılmadık derecede yüksek bir şekilde yüzde 14'lük dilimini alıyor. Öz'ü tercih eden Asyalılar ve Hispanikler de ona büyük bir farkla oy verdiklerini söylüyor. Fetterman kadın seçmenler arasında 10 puan önde olmaya devam ederken, erkekler de aynı oranda Öz'ü tercih ediyor" dedi.

Dr. Öz, Cumhuriyetçi seçmenlerle de arasını düzeltti. Eylülde Cumhuriyetçilerin yüzde 75,3'ü onu destekliyordu. Ama ekimde olası Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 82,4'ünün desteğini alıyor.

Pittsburgh'ü ziyaret eden Başkan Joe Biden, Fetterman'la bir etkinlik yapmayı planladı. Fakat Pensilvanyalıların yalnızca yüzde 39,6'sı Scranton yerlisi Biden hakkında olumlu görüşe sahip.

Tarafsız Cook Political Report (Cook Siyasi Raporu), seçimleri birkaç ay önce "Demokrat Parti'ye meyilli" olarak değerlendirirken, yakın zamanda yeniden "şansın eşit" olduğunu belirtti.

Kaynak: Independent Türkçe