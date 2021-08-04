Meksika ABD'den 10 milyar dolar isteyecek

Meksika hükümeti, çok sayıda Amerikan silah üreticisi ve satıcısına dava açtı. Yönetimden yapılan açıklamada, bu kurumların 'vurdumduymaz ve yasadışı ticari faaliyetleri nedeniyle ülkenin kan gölüne dönmesine neden oldukları' iddia edildi.

Hükümetin, ABD'den en az 10 milyar dolar tazminat talep edeceği kaydedildi.

Alışıldık olmayan dava Boston şehrindeki federal mahkemede işleme alındı. Dava edilen şirketler arasında Smith & Wesson Brands, Barret Firearms Manufacturing, Beretta USA, Colt's Manufacturing Company, Glock gibi sektördeki en büyük oyuncular yer alıyor. Üreticilerin yanı sıra Interstar Arms isimli silah toptancısı da dava dosyasında yer aldı.

Meksika hükümeti, şirketlerin sattıkları silahların yasadışı yollardan Meksika'ya sokulacağını bildiklerini ve buna yardımcı olduklarını ileri sürüyor. Dava dosyasında, hükümetin Meksika'daki uyuşturucu çetelerine ve suç örgütlerine bu silahların tedarik edilmesine son vermek istediği vurgulandı.

"Meksika'ya giren silahların yüzde 70'i ABD kaynaklı"

Meksika Dışişleri Bakanlığı'na göre ülkeye kaçak yollarla sokulan silahların yüzde 70'inin ABD kaynaklı olduğu tahmin ediliyor. Sadece 2019 yılında en az 17 bin cinayetin bu kaçak silahlarla bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Bakanlığını hukuki danışmanı Alejandro Celorio yasadışı silahların neden olduğu zararın Meksika'nın milli gelirinin yüzde 1,7 ila yüzde 2'sine denk geldiğini belirtti. Celorio bu nedenle hükümetin en az 10 milyar dolar tazminat talep edeceğini vurguladı.

Celorio "Bunu Amerika Birleşik Devletleri'ne baskı uygulamak için değil Meksika'da daha fazla ölüm olmasın diye yapıyoruz," ifadelerini kullandı.

Meksika'da silah satışları çok sıkı bir şekilde denetleniyor ve Savunma Bakanlığı'nın gözetimi altındalar. Fakat yine de uyuşturucu çeteleri binlerce silahı yasadışı yollardan ülkeye sokuyor.

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un şiddeti azaltma sözüne rağmen geçtiğimiz yıl 36 binden fazla cinayet işlendi.

Kaynak: Euronews