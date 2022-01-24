Meksika'da bir hafta içinde 2 gazeteci öldürüldü

Baja California Başsavcılığından yapılan açıklamada, dün yerel saatle 19.00 civarında acil çağrı merkezine ihbar geldiği ifade edildi.

Açıklamada, Baja California'nın Tijuana kentindeki olay yerine giden polislerin, gazeteci Lourdes Maldonado Lopez'i aracında silahla vurulmuş halde buldukları belirtildi.

Meslek hayatında şimdiye kadar farklı medya kuruluşlarında çalışan Maldonado, en son yerel haberleri konu alan bir program yapıyordu.

Öte yandan Maldonado ile eski Baja California Valisi Jaime Bonilla arasında iş anlaşmazlığı konusunda yıllardır sorun olduğu öğrenildi.

Yakın zamanda konuyla ilgili açıklama yapan Maldonado, Bonilla'nın sahibi olduğu medya şirketine 9 yıl önce açtığı davayı kazandığını duyurmuştu.

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un 2019'da düzenlediği bir basın toplantısına katılan Maldonado, Devlet Başkanı'ndan yardım ve iş konusunda adalet istemişti.

Maldonado, "Çünkü hayatım için korkuyorum." demişti.

Tijuana kentinde 18 Ocak'ta foto muhabiri Margarito Martinez, evinin önünde aracında başından vurularak öldürülmüştü.

Uluslararası medya kuruluşları için çalışan 49 yaşındaki Martinez'in, 10 yıldır üst düzey suç faaliyetlerini de içeren polis kaynakları ve raporları üzerine çalışmalar yaptığı bilgisi paylaşılmıştı.

Ülkede ocak ayında toplam 3 gazeteci cinayete kurban gitti.

Gazeteciler açısından dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri sayılan Meksika'da, 2000'den bu yana öldürülen gazeteci sayısı 130'u geçti.

Gazeteci ve aktivistleri hedef alan cinayetlerin birçoğunun uyuşturucu kartelleri veya rüşvet alan yetkililer tarafından işlendiğine inanılırken cinayet vakalarının çok azı çözülebildi.