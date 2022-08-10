Meksika'da çete operasyonu: 4'ü polis, 13 kişi hayatını kaybetti
Jalisco eyaletinde güvenlik güçlerinin bir çeteye yönelik düzenlediği operasyonda 4'ü polis olmak üzere 13 kişinin öldüğü aktarıldı.
Amerika 10.08.2022, 09:14
Meksika basınında yer alan habere göre, El Salto kentine bağlı San Lorenzo semtinde, organize suç örgütüne operasyon yapan polis, çete üyeleriyle çatıştı.
Çatışmada, 4 polis yaşamını yitirirken, 9 çete üyesi öldürüldü. Teslim olan 8 çete üyesi gözaltına alındı, 3 kişi ise ağır yaralandı.
Eyalet Savcılığından yapılan açıklamada, çatışmanın sonunda polisin kontrolü tamamen sağladığı belirtilerek, zorla alıkonulan 2 kişinin sağ kurtarıldığı bildirdi.
Bölgede polisin geniş çaplı önlemlerinin devam ettiği bilgisi paylaşıldı.
25
açık
Günün Anketi Tümü