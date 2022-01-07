Meksika'da çeteler arası hesaplaşma: 10 ölü
Meksika'da bir kamyon kasasında 10 kişinin cesedi bulundu. Cinayetlerin çeteler arasındaki hesaplaşmada işlendiği değerlendiriliyor.
Amerika 07.01.2022, 07:51
Meksika'nın kuzeyinde, terk edilmiş kamyonun kasasında 10 ceset bulunduğu bildirildi.
Meksika basınında çıkan habere göre, güvenlik güçleri ihbar üzerine Zacatecas eyaleti Hükümet Sarayı'nın önünde terk edilmiş kamyonda arama yaptı.
İncelemeler sonucunda kamyonun kasasında 10 ceset olduğu belirlendi.
Bölgeye çok sayıda takviye güvenlik gücü sevk edildi.
Olayın, çeteler arasındaki hesaplaşmadan kaynaklandığının değerlendirildiği belirtildi.
Kaynak: AA
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