Meksika'da cezaevinde çatışma: 8 mahkum hayatını kaybetti
Kuzey Amerika ülkesi Meksika'nın Colima kentindeki cezaevinde mahkumlar arasında çıkan kavgada 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.
Amerika 26.01.2022, 07:00
Meksika basınında çıkan habere göre, kentteki Sosyal Yeniden Bütünleşme Merkezinde (CERESO) mahkum grupları arasında çatışma çıktı.
Silah ve kesici aletlerin kullanıldığı çatışmada 8 mahkum öldü, 7 kişi yaralandı.
Eyalet valiliğinden yapılan açıklamada, yaşamını yitiren mahkumların ailelerine baş sağlığı dileğinde bulunularak olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Cezaevinde durum kontrol altına alındı.
-4
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü