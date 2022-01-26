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Meksika'da cezaevinde çatışma: 8 mahkum hayatını kaybetti

Kuzey Amerika ülkesi Meksika'nın Colima kentindeki cezaevinde mahkumlar arasında çıkan kavgada 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.

Amerika 26.01.2022, 07:00
Meksika'da cezaevinde çatışma: 8 mahkum hayatını kaybetti

Meksika basınında çıkan habere göre, kentteki Sosyal Yeniden Bütünleşme Merkezinde (CERESO) mahkum grupları arasında çatışma çıktı.

Silah ve kesici aletlerin kullanıldığı çatışmada 8 mahkum öldü, 7 kişi yaralandı.

Eyalet valiliğinden yapılan açıklamada, yaşamını yitiren mahkumların ailelerine baş sağlığı dileğinde bulunularak olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Cezaevinde durum kontrol altına alındı.

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#meksika #cezaevi #Çatışma
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