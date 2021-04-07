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Meksika'da feci kaza: 16 ölü

Meksika'da iki araç kafa kafaya çarpıştı,16 ölü, 14 yaralı var.

Amerika 07.04.2021, 18:03
Meksika'da feci kaza: 16 ölü

Sonora Savcılığından yapılan açıklamaya göre kaza Caborca bölgesinde meydana geldi.

Maden işçilerini taşıyan bir minibüs ile bir otobüsün çarpışması sonucu minibüsteki 16 kişi hayatını kaybetti.

Kazada, otobüsteki 14 kişinin yaralandığı ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldıkları belirtildi.

Kazanın sebebi henüz bilinmezken yetkililer kaza hakkında inceleme başlattı. 

Kaynak: İLKHA

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#meksika #trafik kazası
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