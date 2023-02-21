Meksika'da göçmenleri taşıyan otobüs devrildi: 17 ölü

Puebla Yönetimi Sekreteri Julio Huerta, basına yaptığı açıklamada, Oaxaca ve Puebla eyaletlerini birbirine bağlayan otoyolda göçmenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 17 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5'i ağır 15 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Huerta, otobüste bulunan kişilerin Kolombiya, Venezuela ve Orta Amerika ülkeleri uyruklu olduğunu belirtti.

Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.