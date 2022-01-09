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Meksika'da hapishanede isyan: 56 yaralı

Meksika'nın kuzeyinde bir hapishanede gasp nedeniyle mahkumlar arasında isyan çıktı. Meydana gelen olaylarda 56 mahkum yaralandı.

Amerika 09.01.2022, 10:34
Meksika'da hapishanede isyan: 56 yaralı

 Meksika'nın kuzeyinde bir hapishanede gasp nedeniyle patlak veren isyanda 56 mahkum yaralandı.

Yetkililer, Nuevo Leon eyaletine bağlı Monterrey şehrinin dışındaki Apodaca Hapishanesi'nde 7 Ocak Cuma günü isyan başladığını bildirdi.

Eyaletin Kamu Güvenliği Bakanı Aldo Fasci, 56 mahkumun yaralandığı olayda ateşli silah kullanılmadığını açıkladı.

Fasci, mahkumların hapishanedeki sanayi tesislerinde çalıştığını ve ödemelerini cuma günlerini aldığını, 5 çete üyesinin diğer mahkumların paralarını gasbetmeye çalıştığını söyledi.

Hapishanede durumun kontrol altına alındığı kaydedildi.

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#meksika #hapishane #isyan
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