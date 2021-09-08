Meksika'da hastaneyi su bastı: 16 ölü
Hidalgo eyaletindeki hastaneyi su basması sonucu Tula Nehri'nin taşmasıyla beraber meydana gelen su baskınında hastanede bulunan 16 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Amerika 08.09.2021, 01:01
Meksika'da şiddetli yağış nedeniyle su basan hastanede 16 hasta hayatını kaybetti.
Meksika basınında çıkan habere göre, Hidalgo eyaletinde bulunan Sosyal Güvenlik Hastanesi, yoğun yağışlar nedeniyle su baskınına maruz kaldı.
Yetkililer, Tula Nehri'nin taşması sonucu hastanenin dakikalar içerisinde suyla dolduğunu ve elektrik akışının da bozulmasıyla oksijen ekipmanının zarar gördüğünü belirtti.
Sosyal medyaya yansıyan videolarda hastanenin sular altında kaldığı, sağlık personelinin hastaların sedyelerini suyun ortasında hareket ettirmeye çalıştığı görüldü.
Olayda 16 hasta yaşamını yitirdi.
Eyalet genelinde şiddetli yağışlardan en az 39 bin kişinin etkilendiği bildirildi.
Kaynak: AA
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