New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), ABD hükümetinin göçmen politikalarının Meksika'da tutulan 20 binden fazla sığınmacı çocuk için "ciddi zarar riski" oluşturduğunu belirtti.

HRW'nin yayımladığı raporda, ABD ve Meksika arasında imzalanan ve "Meksika'da Kal" programı olarak bilinen Göçmen Koruma Protokollerine (MPP) yönelik eleştiriler getirildi.

Yeni ortaya çıkan kayıtlara göre, eski Başkan Donald Trump yönetimince başlatılan program çerçevesinde 21 bin 300 düzensiz göçmen çocuğun aileleri ile birlikte Meksika sınırına geri gönderildiği belirtilen raporda, halen ilgili programın yüzde 30'unu çocukların oluşturduğuna dikkat çekildi.

Raporda, "Veriler, Trump yönetiminin kaç çocuğu yanlışlıkla Meksika'daki tehlikeli koşullara gönderdiğini gösteriyor. Bunların çoğu, Başkan Joe Biden'ın bu programı sona erdirme vaadiyle göreve gelmesinden bir yıl sonra halen orada." ifadesine yer verildi.

Biden yönetiminin "Meksika'da Kal" programını iptal ettikten sonra bazı çocukların ABD'ye girebildiği, ancak federal mahkemenin iptali durdurmasının ardından programa geri dönüldüğü ve en az 20 bin çocuğun halen bekletildiği hatırlatıldı.

HRW: Meksika'da Kal politikasından derhal vazgeçilmeli

Raporda, Ocak 2019-2021 arasında Meksika'da Kal protokolü kapsamında 71 binden fazla Meksikalı olmayan sığınmacının ABD mahkemeleri tarafından talepleri sonuçlanana kadar Meksika tarafındaki sınıra yerleştirildiği kaydedildi.

Meksika'da tutulan söz konusu düzensiz göçmenlerin temel ihtiyaçlara erişimlerinin olmadığının altı çizilerek, Meksikalı yetkililer ve suç örgütleri tarafından da tehdit, adam kaçırma, tecavüz gibi şiddet ve su istimallere maruz kaldıkları öne sürüldü.

HRW yetkilileri, Biden yönetiminin program kapsamında çocukları bilerek tehlike içinde bıraktığını savunarak, Meksika’da Kal politikasından derhal vazgeçilerek herkese sığınma hakkı için şans verilmesi çağrısında bulundu.

Trump yönetimi tarafından Ocak 2019'da başlatılan Meksika'da Kal programı, Biden'in göreve gelmesiyle askıya alınmış, ancak iktidarın kararına açılan dava sonucu ABD federal mahkemesinin Ağustos 2021'de verdiği aleyhte kararla tekrar uygulamaya konulmuştu.

Trump dönemi uygulaması olan Meksika'da Kal politikası uyarınca, sığınmacıların, ABD göçmenlik mahkemesindeki duruşmaları için Meksika'da beklemeleri gerekiyor