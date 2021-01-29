Meksika koronavirüs kaynaklı ölümlerde Hindistan'ı geçti

Sağlık Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1506 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 155 bin 145'e yükseldi.

Böylece Meksika, Kovid-19 salgınında şimdiye kadar 154 bin 47 kişinin öldüğü Hindistan'ı geçmiş oldu.

Ülkede 18 bin 670 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 825 bin 519'a çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika'da hastalıktan iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 376 bin 73 olarak açıklandı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

AA

Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2021, 11:10