Meksika'da kritik referandum: Eski başkanlar oylanacak

Meksikalılar Pazar günü referanduma gidiyor. Cumhurbaşkanı Andres Manuel Lopez Obrador tarafından desteklenen referandumun konusu ülkenin beş eski devlet başkanı hakkında soruşturma açılıp açılmaması.

Lopez Obrador, geçmiş yönetimleri yozlaşmış olarak nitelendiriyor. Rüşvetle mücadeleyi birinci önceliği haline getiren Obrador'un, yeterli oyu toplamasının pek mümkün olmadığı düşünülüyor.

Sonuçların bağlayıcı olması için kayıtlı Meksikalı seçmenlerin en az yüzde 40'ının veya yaklaşık 37 milyon kişinin sandığa gitmesi gerekecek. Haziran ara seçimlerinde katılım yüzde 50'nin biraz üzerindeydi bu nedenle uzmanlar katılımın yeterli olacağından şüpheli.

Lopez Obrador, 1988'den 2018'e uzanan yönetimleri ve o yönetimlerin liderleri olan Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderon ve Enrique Peña Nieto'yu yoksulluktan istikrarsızlığa pek çok alanda Meksika'nın durumunu ağırlaştırmakla suçluyor.

Meksikalılar arasında liderlerin nasıl yönettiğine dair yaygın eleştiriler olmasına rağmen, anketler referandumun ülke çapında çok az ilgi uyandırdığını gösteriyor.

Yine de oy kullanacak insanların çoğunun solcu cumhurbaşkanının önerisini destekleyeceği öngörülüyor.

Anketlere göre halkın yüzde 31 sandığa gidecek

Reuters'a konuşan 40 yaşındaki Meksika vatandaşı Jose Cortes, oy kullanmadan önce, "Ülkeyi yağmalayan başkanlara karşı öfkemi ifade etmenin bir yolu bu, ancak gerçekten yargılanacaklarından şüpheliyim" dedi.

El Financiero gazetesi tarafından yakın zamanda yapılan bir ankete göre, ankete katılanların yüzde 77'si eski liderlerin soruşturulması önerisini destekliyor ancak insanların sadece yüzde 31'i sandığa gideceğini belirtiyor. Bu da referandum sonucunu yasal kılmaya yeterli değil.

Kaynak: Euronews