Meksika'da şiddetli deprem
Ülkenin batı orta kesimindeki Michoacan eyaletinde 6,8 büyüklüğünde deprem oldu.
Amerika 22.09.2022, 10:37
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Michoacan eyaleti olan depremin yaklaşık 24,1 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.
Eyalet yetkilileri, depremin eyalet genelinde hissedildiğini ancak henüz hasar bildirilmediğini açıkladı.
Meksika'da 19 Eylül'de yine Michoacan eyaletinde 7,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 2 kişi hayatını kaybetmişti.
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kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
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