Meksika'da silahlı saldırı: 6 ölü, 6 yaralı

Meksika basınında yer alan habere göre, başkent Meksiko'ya bağlı Azcapotzalco beldesinde, kimliği belirsiz silahlı kişiler bir eve uzun namlulu silahlarla saldırıda bulundu.
Olayda, evde bulunan 6 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken polisin araştırmaları sonucu saldırıyla bağlantısı olduğu düşünülen silahlı 3 şüpheli yakalandı.
Yetkililer, olayın uyuşturucu çetelerinin hesaplaşmasından kaynaklandığını değerlendiriyor.
Kaynak: AAGüncelleme Tarihi: 06 Ekim 2020, 01:07