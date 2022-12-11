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Meksika'da silahlı saldırı: 7 kişi hayatını kaybetti

Guerrero eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Amerika 11.12.2022, 09:58
Meksika'da silahlı saldırı: 7 kişi hayatını kaybetti

Meksika basınında çıkan habere göre, Coyuca de Catalan kasabasındaki El Durazno Mahallesi'nde evlere baskın yapıldı.

Yetkililer, evlerde arama yapan silahlı kişilerin, çıkardıkları 7 kişiyi bir ilkokulun bahçesinde başından vurarak öldürdüğünü belirtti.

Öte yandan, saldırıda ağır yaralanan 11 yaşındaki bir çocuğun da hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Eyalet Başsavcılığı, saldırıya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığını kaydetti.

#meksika #silahlı saldırı
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