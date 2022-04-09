Meksika'da "Tamam mı devam mı?" referandumu

Meksika, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un görevine devam edip etmemesini değerlendirmek için pazar günü referanduma gidiyor.

Kurucusu olduğu sosyal demokrat Ulusal Yenilenme Hareketi'nden aday olarak 2018'deki seçimleri kazanan Obrador, seçim kampanyasında başa gelmesi halinde iki yıl içinde devlet başkanlığının halk tarafından yeniden değerlendirilmesi için referandum düzenleyeceğini vadetmişti.

Meksika'da ilk kez böyle bir referandum yapılacak. Bu nedenle 2019'da ülkenin anayasasında gerekli değişiklikler yapılmış ve referandumun 2021'de düzenlenmesi planlanmıştı. Fakat bazı yasal süreçlerin uzaması nedeniyle referandum 2022'ye ertelenmişti.

Yaklaşık 93 milyon kişinin katılabileceği referandumda halk, 68 yaşındaki Obrador'un 2024'teki seçimlere kadar görevine devam edip etmemesi gerektiğine karar verecek.

Meksika Anayasası'na göre devlet başkanları sadece tek dönem görev yapabiliyor.

Muhaliflerse referandum kararını, Meksika Devlet Başkanı'nın 2024'te yine iktidarda kalabilmek için düzenlediği "popülist bir hamle" olarak niteliyor.

Meksika Seçim Enstitüsü'nün eski başkanı Luis Carlos Ugalde, "Obrador her popülist siyasetçi gibi kutuplaşma iklimini ve halkın kendisini desteklediği anlatısını sürdürmeyi amaçlıyor" dedi.

Referandumun yasal bağlayıcılığının olması için katılımın yüzde 40’ı aşması gerektiğini hatırlatan Ugalde, bu kadar kişinin oy kullanmayacağını öngördüğünü belirtti.

Seçim enstitüsünün eski başkanı, muhafazakar Ulusal Hareket Partisi (PAN), 69 yıl boyunca iktidarda kalmış Kurumsal Devrimci Parti (PRI) ve Sosyalist Enternasyonal'e üye Demokratik Devrim Partisi (PRD) gibi muhalif partilerin halka referanduma katılmama çağrısı yaptığını ifade etti.

Obrador, martta düzenlenen anketlere göre yaklaşık yüzde 60 onay oranına sahip. Fakat bu oran, Obrador'un oğlunun ABD'de milyon dolarlık bir malikaneyi kiraladığının ve bu gayrimenkulün Meksika hükümetiyle iş yapan bir petrol firmasındaki üst düzey bir yetkiliye ait olduğunun ortaya çıkmasıyla birkaç haftalığına düşmüştü.

Kaynak: Independent Türkçe