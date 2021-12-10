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Meksika'daki göçmen kazasında ölü sayısı 54'e yükseldi

Ülkenin güneyinde düzensiz göçmenleri taşıyan bir tırın otoyolda devrilmesi sebebiyle 54 kişinin yaşamını yitirdiği, 59 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Amerika 10.12.2021, 09:21
Meksika'daki göçmen kazasında ölü sayısı 54'e yükseldi

Eyalet Savcılığından yapılan açıklamada, ülkenin Chiapas eyaletinde, düzensiz göçmenleri taşıdığı belirtilen tırın otoyolun kenarındaki istinat duvarına çaparak devrildiği belirtildi.

Kazada tırdaki 54 kişi hayatını kaybetti, bazıları ağır 59 kişi ise yaralandı.

Yetkililer, 107 göçmenin tır dorsesinde taşındığını aktararak, çoğunun Guatemala, Honduras ve El Salvador vatandaşı olduğunu bildirdi.

Chiapas Valisi Rutilio Escandon, Twitter'dan yaptığı açıklamada, kazazedelerle dayanışma içinde olduğunu ve sorumluların bulunacağını kaydetti.

Savcılık, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

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#meksika #Göçmen #kaza #Tır
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