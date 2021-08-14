Meksika Devlet Başkanı İspanyollar adına özür diledi

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ülkenin yerli Meksika halklarından Aztek İmparatorluğu’nun 1521 yılında İspanya tarafından kanlı bir şekilde işgali sırasında kendilerine yapılan şiddet ve zulümden dolayı af diledi.

Obrador, Aztek İmparatorluğu’nun başkenti sayılan Tenochtitlan kentinde 500 yıl önce işgal sırasında ölen yerli halkın anısı için inşa edilen anıtın önünde konuştu.

Obrador, “Bugün burada Tenochtitlan düşüşünü anarken, İspanyol ordusunun sebep olduğu bu felaketin kurbanlarından özür diliyoruz.” dedi.

Lopez Obrador, İspanyol monarşisinin ve Roma Katolik Kilisesi’nin bu işgal sırasında yaşana vahşetten dolayı resmen özür dilemesini istedi.

Sömürgecilerin tarihi kendilerine göre anlattıklarına dair daha önce gündeme getirdiği eleştirileri yineleyen Obrador, “Fetih ve sömürgecilik, medeniyetin değil, geri kalmışlığının ve adaletin olmamasının işaretleridir.” dedi.

Sömürgeci tarihleri yüzünden başta İspanya ve diğer Avrupa devletlerine sert eleştiriler yönelten Lopez Obrador, son dönemde Viyana Müzesi’nde sergilenen Meksika yerlilerine ait değerli mücevher ve tarihi eserlerin geri verilmesi için yoğun baskı yapıyor.

Kaynak: Euronews