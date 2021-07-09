Meksika Devlet Başkanı Obrador'un kardeşi hakkındaki iddialar tartışma yarattı

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un en küçük erkek kardeşinin yüklü miktarda para alırken çekilen görüntüleri tartışma yarattı. Ülkedeki yolsuzluk ve şiddet sarmalıyla mücadele sözü veren Lopez Obrador, 2018 yılında açık ara farkla devlet başkanı seçilmişti.

Meksika'da bir haber kanalında yayınlanan görüntülerde Lopez Obrador'un erkek kardeşi Martin Jesus Lopez Obrador çok sayıda banknot dolu bir zarf alırken görüldü. Haber kanalına göre zarfın içinde bulunan 150 bin Meksika Pezosu (Yaklaşık 7,500 dolar / 65 bin tl) düzenli ödemelerin bir taksidi.

Kanalın verdiği bilgilere göre video 2015 yılında Devlet Başkan Lopez Obrador'un partisi Morena'nın katıldığı ilk seçimin öncesine denk geliyor.

Paranın seçim kuruluna beyan edilmediğini belirten kanal bu durumun seçim kampanyalarının finansmanına dair kural ihlali yaratabileceğine dikkat çekti.

Parayı kim verdi?

Parayı veren kişinin eski Sivil Savunma Kurumu Başkanı David Leon olduğu bildirildi. Geçtiğimiz Ağustos istifa eden Leon, bu görevinden önce Devlet Başkanı Lopez Obrador'a siyasi işler danışmanlığı yapıyordu.

Leon'un, Meksika devlet başkanının bir diğer erkek kardeşi Pio Lopez Obrador'a yine yüklü miktarda nakit para verirken çekilen görüntüleri geçen yıl aynı kanalda yayınlanmıştı. O dönemde Devlet Başkanı Lopez Obrador paranın destekçilerinden gelen yasal katkılar olduğunu ve 2015 yılı seçimlerinde kullanıldığını açıklamıştı.

O videoya yorum getiren Leon da 2013-2018 yılları arasında kamu görevlisi değil danışman olarak çalıştığını vurgulamış ve paranın partinin miting ve diğer aktiviteler düzenlemesi için destekçilerden toplandığını belirtmişti.

Yeni videoyla ilgili taraflardan herhangi bir yorum yapılmadığı bildiriliyor.

Kaynak: Euronews