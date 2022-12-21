Meksika, Lima'daki büyükelçisini "istenmeyen kişi" ilan eden Peru'ya tepki gösterdi

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Ebrard, karara tepki göstererek, "Peru hükümetinin, Lima'daki Büyükelçi Pablo Monroy'a ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre verdiğini bana bildirdiler. Bu karar, temelsiz ve kınanması gerektiğini düşünüyorum. Büyükelçimizin davranışı hukuka ve müdahale etmeme ilkesine uygundur. Meksika'nın tutumu değişmeyecektir." ifadesini kullandı.

Ebrard, Peru'daki faaliyetlerini Büyükelçilik Birinci Katibi Karla Tatiana Ornelas Loera'nın sürdüreceğini belirterek, diplomatik temsilciliğin normal şekilde faaliyetlerine devam edeceğini kaydetti.

Peru hükümeti, eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun ailesine sığınma hakkı veren Meksika'nın Lima Büyükelçisi Pablo Monroy'u "istenmeyen kişi" ilan etmiş ve ülkeyi terk etmesi için 72 saat vermişti.

Castillo'nun eşi ile çocuklarının Lima'daki Meksika Büyükelçiliğine giderek bu ülkeye sığınma talebinde bulunduğu bildirilmişti.