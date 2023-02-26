Meksika muhalefeti Obrador'un seçim kurulunu küçültme planına tepkili

Kongre geçtiğimiz hafta Lopez Obrador'un uzun süredir yozlaşmış ve etkisiz olarak tanımladığı Ulusal Seçim Enstitüsü'nde (INE) köklü bir reform öngören tasarıyı onayladı.

INE'nin bütçesi ve çalışan sayısında ciddi bir kesintiyi öngören tasarıya karşı çıkanlar ülkenin önde gelen şehirlerinde sokağa çıkmayı planlarken tasarının yüksek mahkemeye taşınmasına kesin gözüyle bakılıyor.

INE ve devamı olduğu kurum 2000 yılında ülkede on yıllardır süren tek parti yönetiminden çok partili rejime geçilmesi sırasında kilit bir rol üstlenmişti.

Protestoların organize edilmesinde başı çeken politikacılardan olan Fernando Belaunzaran değişikliklerin seçim sistemini zayıflatacağını ve 2024 yılında yapılacak ve Lopez Obrador'un halefinin belirleneceği seçimlere gölge düşüreceğini savunuyor.

Belaunzaran "Normalde başkanlar kendilerinden sonra istikrar olmasını isterler ama bu başkan belirsizlik yaratıyor. Ateşle oynuyor," ifadelerini kullandı.

Meksika'da devlet başkanları altı yıllığına tek sefer seçilebiliyorlar.

69 yaşındaki solcu başkan Lopez Obrador 2018 yılında büyük bir zaferle kazanmadan önce iki defa başkanlığın INE tarafından kendisinden çalındığını iddi ediyor. INA ise bu iddiaları reddediyor.

INE'ye göre başkanın reform planı anayasaya aykırı ve kurumun bağımsızlığını tehlikeye atıyor.

Kaynak: Euronews