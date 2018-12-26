Meksika sınırındaki çocuklara sağlık kontrolü

Orta Amerika ülkesi Guatemala'dan yola çıkarak Meksika üzerinden ABD'ye yasa dışı yollarla geçen göçmen çocukları sağlık kontrolünden geçirilecek.

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza birimi (CBP), sınırda gözaltına alınan 8 yaşındaki erkek çocuğun dün hayatını kaybetmesi üzerine gözaltındaki tüm göçmen çocuklarının sağlık kontrolünden geçirilmesi talimatı verdi.

CBP'den yapılan açıklamada, birimin, gözaltındaki göçmen çocuklara sağlık hizmeti verilmesi konusunda Sahil Koruma, ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Dairesi, Savunma Dairesi ve Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı gibi diğer kuruluşların yardımına ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Gözaltındaki göçmen çocukların sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Yetkililer, ailesiyle Guatemala'dan gelerek yasa dışı yollarla ABD'ye geçen 8 yaşındaki erkek çocuğunun, New Mexico eyaletinde Alamogordo bölgesinde dün sabah rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını, soğuk algınlığı ve ateş teşhisi konulan çocuğun, ilaç verilerek taburcu edildiğini, günün ilerleyen saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayetiyle tekrar hastaneye kaldırıldığını ve kısa süre sonra yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Önceki hafta, Guatemala'dan gelen 7 yaşındaki bir kız çocuğu da gözaltındayken hayatını kaybetmişti. Associated Press ajansının, sınır muhafızlarının ifadelerine dayandırdığı haberinde de küçük kızın günlerdir aç ve susuz olduğu kaydedilmişti.

Kaynak: AA