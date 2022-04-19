Meksika, uyuşturucuyla mücadelede ABD ile ortaklığını bitirdi

Meksika yönetimi, 25 yıldır ABD Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi (DEA) ile birlikte ortak faaliyet yürüten seçkin bir narkotikle mücadele birimini lağvetti.

Konuya aşina iki kaynak, Meksika'nın söz konusu adımının ABD ile Meksika arasındaki ikili güvenlik işbirliğine büyük bir darbe vuracağını dile getirdi.

Lağvedilen birim, ABD yetkililerinin güçlü kaçakçılık çetelerini dağıtmada ve dünya çapında sayısız uyuşturucu baronunu yakalamada 'paha biçilmez' olarak nitelendirdiği, 15 ülkede faaliyet gösteren Hassas Araştırma Birimlerinden (SIU) biriydi.

Birim ajanları her ne kadar DEA tarafından eğitilse de ulusal hükümetlerin kontrolü altında faaliyet yürütüyordu.

Meksika'da görev yapan SIU polis birimindeki 50'den fazla memur, ülkenin en iyileri olarak kabul ediliyor.

Dönemin güçlü Sinaloa kartelinin patronu Joaquin "El Chapo" Guzman'ın 2016'da yakalanması gibi en büyük işlere imza atmıştı.

Uzmanlara göre Meksika yönetiminin departmanı kapatma kararı, ABD'nin milyarlarca dolarlık küresel narkotik ticaretinin merkez üslerinden biri olan Meksika'daki suç gruplarıyla mücadele çabalarını tehlikeye atıyor ve kartel liderlerini yakalamayı ve bu kişiler hakkında kovuşturma başlatmayı zorlaştırıyor.

Konuya aşina bir DEA ajanına göre, Başkan Andres Manuel Lopez Obrador hükümeti, geçen yıl nisan ayında DEA'ya söz konusu birimin kapatıldığını resmen bildirmişti.

Durumu bilen ikinci bir kaynak, birimin kapatıldığını doğruladı.

Kapatma kararına ilişkin ne Meksika makamları ne de DEA yorum yapmadı.

Meseleyi yakından takip eden DEA ajanı ise, kapatılan departmana atıfla, "Boğdular" ifadesini kullandı.

Ayrıca, "Onları bir araya getirmek için harcadığımız köprüleri paramparça ediyorlar." sözleriyle Meksika'nın yeni hükümetinin güvenliğe yaklaşımına dair tepkisini dile getirdi.

1997 yılından bu yana aktif olan birim, iki ülke arasındaki milyarlarca dolarlık yasa dışı narkotik ile mücadelede en başarılı departman olarak görülüyordu.

DEA'nın eski uluslararası operasyonlar şefi Mike Vigil, "SIU'nun kapatılması ve Lopez Obrador'un güvenlik işbirliğini engellemesi her iki ülkeye de zarar verecek" değerlendirmesinde bulundu.

Vigil, "Bu, Amerika Birleşik Devletleri'ne daha fazla uyuşturucu ve Meksika'da daha fazla şiddet anlamına gelecek" ifadesini kullandı.

Reuters'ın haberine göre, Başsavcılık Ofisi içinde yerleşik ve Lopez Obrador hükümetinden bağımsız ikinci bir Meksika SIU birimi ise faaliyetlerine devam edecek.

Kaynak: Euronews