Meksika’nın aşısı: Patria

Meksika Ulusal Bilim ve Teknoloji Konseyi Direktörü María Elena Álvarez-Buylla Roces, dün devlet başkanlığı sarayında düzenlenen basın toplantısında, birinci faz klinik deneylerin bu ay başlayacağını ve aşıyı yıl sonuna kadar acil kullanım için hazır hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Álvarez-Buylla Roces, Meksikalı ve diğer ülkelerden araştırmacıların aşıyla ilgili çalışmalara katıldığını belirtti. Meksikalı yetkili, ilk aşamada 100'e yakın gönüllünün klinik deneylere katılacağını kaydederek başarılı olması halinde Meksika aşısının ülkedeki aşı maliyetini önemli ölçüde azaltacağına dikkat çekti.

Basın toplantısında konuşan Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador da, aşıya “vatan” ismini verdiklerini, böylece ulusal bağımsızlığın ve geliştirilen yerli malı ürünlerin önemine dikkat çekmek istediklerini söyledi.

Aşı maliyetini yüzde 800 azaltabilir

Meksika, 126 milyonluk nüfusu için bugüne kadar yaklaşık 17 milyon doz Pfizer-BioNTech, Sinovac, AstraZeneca, CanSino ve Sputnik V aşısı ithal etti. Aşılama çalışmalarında yavaş kalan ülkede yerli aşının başarıya ulaşması halinde, aşı maliyetinin yüzde 800 azalması bekleniyor.

New York'taki Icahn Tıp Okulu'nun teknolojisiyle geliştirilecek Meksika aşısının aşı yarışında geride kalan gelişmekte olan ülkeler için de umut olabileceği ifade ediliyor.

Dünyada Kovid-19 vaka sayısının en yüksek olduğu ülkelerden Meksika'da pandemi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 210 bini aştı. Gerçek ölüm sayısının çok daha fazla olabileceği belirtiliyor.

Kaynak: Independent Türkçe