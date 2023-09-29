Mel Gibson'dan tepki çeken Karabağ çıkışı

ABD'li aktör Mel Gibson, Azerbaycan'ın Karabağ'daki antiterör operasyonu için "soykırım" iddiasında bulundu. Türklere ve Azerbaycan'a skandal iftiralar yönelten Gibson, "Ermeni halkı bir kez daha etnik temizliğe maruz kalıyor. Pek çok Ermeni, Azerbaycan ve Türkiye'nin elinde tarif edilemez dehşetler yaşıyor" derken, dünyaya da, "Acil adım atın" çağrısı yaptı.

KARABAĞ'DA ANTİTERÖR OPERASYONU

Azerbaycan, Karabağ'da yasa dışı Ermeni güçlerin provokatif eylemlerinin artması üzerine geçtiğimiz hafta antiterör operasyonu düzenledi. 1 gün süren operasyonda Ermeni güçlerin mevzileri yok edilirken, daha sonra ateşkes sağlandı. Bölgedeki Ermeniler operasyonun ardından Karabağ'dan ayrılmaya başladı.

MEL GIBSON'DAN SOYKIRIM İFTİRASI

ABD'li ünlü Hollywood yıldızı Mel Gibson, Ermenistan'ın ve Batı ülkelerinin "Azerbaycan etnik temizlik yaptı" iftirasına sarıldı. Dünyaca ünlü aktör, 42 bin 500 Ermeni'nin Karabağ'dan ayrılarak Ermenistan'a gelmesini "soykırım" olarak nitelendirdi.

"ACİL ADIM ATIN"

Skandal iftiralar atan Gibson, "Ermeni halkı bir kez daha etnik temizliğe maruz kalıyor. Pek çok Ermeni, Azerbaycan ve Türkiye'nin elinde tarif edilemez dehşetler yaşıyor." ifadelerini kullandı. Gibson, dünyaya "Acil adım atın" çağrısı yaptı.