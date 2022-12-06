Meta'dan ABD'ye haber içeriklerini kaldırma tehdidi

Avustralya'da geçen benzer bir yasa, Facebook'taki haberlerin geçen yıl kısa süreliğine askıya alınmasına yol açtı.

Yeni Zelanda da Alphabet Inc'e ait Google ve Meta (Facebook) gibi büyük çevrimiçi dijital şirketlerin yerel haber içerikleri için Yeni Zelanda medya şirketlerine ödeme yapmasını zorunlu kılacak bir yasa çıkaracağını söyledi.

Gazetecilik Rekabet ve Koruma Yasası (JCPA) olarak bilinen yasa, Minnesota Senatörü Amy Klobuchar tarafından Kongre'de tanıtıldı ve iki partinin de desteğine sahip.

Bu yasa ile yayıncılara daha büyük bir reklam geliri payı için sosyal medya şirketleriyle toplu pazarlık yapma konusunda daha fazla yetki vermesi planlanıyor.

Medya şirketleri, Meta'nın platformda paylaşılan haberlerden büyük meblağlarda para kazandığını iddia ediyor.

Meta ise, platformlarının aslında zor durumdaki haber kaynaklarına trafik akışı sağladığını iddia ediyor.

Yayıncıların içeriklerini Facebook'a koyduğunu çünkü "bunun onların karlılığına fayda sağladığını söylüyor.

Meta sözcüsü Andy Stone, "Kongre, ulusal güvenlik mevzuatının bir parçası olarak kötü düşünülmüş bir gazetecilik yasasını kabul ederse, haberleri platformumuzdan tamamen kaldırmayı düşünmek zorunda kalacağız" dedi.

Meta ayrıca, Facebook'ta haber paylaşmanın gelirinin yalnızca bir kısmını oluşturduğunu savunuyor.

Mart 2021'de yürürlüğe giren benzer bir Avustralya yasası, ülkedeki Facebook haber akışlarının kısa süreliğine kapatılmasına yol açtı.

Şirket, geniş kapsamlı eleştirilerin ardından kararını hızla geri aldı ve Avustralya hükümeti ile bir anlaşmaya aracılık etti.