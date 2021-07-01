Miami'de çalışmalara ara verildi

Miami Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, düzenlediği basın toplantısında, binanın enkazında kalan kolonların arama kurtarma ekiplerinin güvenliği için endişe doğurduğunu, bu nedenle de çalışmalara ara vermek zorunda kaldıklarını duyurdu.

Cava, "Yardım ekiplerimizin güvenliğinin sağlanması için elimizden geleni yapmak bizim en önemli önceliğimiz, gerekli tedbirler alınır alınmaz arama kurtarma çalışmalarına kaldığımız yerden devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Çöken binada bugüne kadar 18 kişinin cesedine ulaşıldı, 145 kişinin ise enkaz altında olduğu tahmin ediliyor.

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden bugün Surfside'a giderek çalışmalar hakkında bilgi alacak ancak Beyaz Saray Biden'ın binanın bulunduğu yere gidip gitmeyeceğine ilişkin herhangi bir detay paylaşmaktan kaçınıyor.

270 dairelik lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü

Surfside bölge yetkilileri, bina yönetimi ile 2018’de yapılan yazışmalarda, 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkati çekmiş, çatlayan kolonları ve ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık tamirat gerektiğini bildirmişti.

Miami Beach’ın kuzeyinde, yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran'da 13 katlı 270 dairelik lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü.