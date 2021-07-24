Miami'de sonuç: 97 ölü

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinin Surfside bölgesinde, 24 Haziran'da gece yarısı çöken 13 katlı binanın enkazında bir aydır süren arama çalışmalarının sona erdirildiği belirtildi.

Miami-Dade İtfaiye Şefi Alan Cominsky, çalışmaları tamamladıklarını açıklayarak, ekiplerin 12 saat vardiya ile yılmadan bir ay boyunca enkaz altında insan aradıklarını kaydetti ve "Bu açıkçası her açıdan zor ve yıkıcı bir durumdu." ifadesini kullandı.

Cominsky, şimdiye kadar enkaz altından 97 kişinin çıkarıldığını hatırlatarak, şu an sadece 54 yaşındaki bir kişinin kayıp olduğu bilgisini paylaştı.

Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava da arama kurtarma ekiplerine teşekkür ederek, bundan sonra Miami-Dade Polis Departmanının olay yerinde muhtemel insan kalıntıları ve özel eşyalar için incelemelerini sürdüreceğini bildirdi.

Yetkililer, arama ve kurtarma çalışmalarının ikinci haftasında, 7 Temmuz’da, enkazdan canlı insan bulma ihtimalinin artık kalmadığını, çalışmaların cesetleri bulmaya ve enkazı kaldırmaya yönelik sürdürüleceğini açıklamıştı.

Enkazdan en son 15 Temmuz’da bir kişinin cesedine ulaşılarak ölü sayısı 97 olarak kayıtlara geçmişti.

270 dairelik lüks binanın yarısı aniden çökmüştü

Miami Beach'ın kuzeyinde, yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran'da 13 katlı 270 dairelik "Champlain Towers" adlı lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü.

Surfside bölge yetkilileri, bina yönetimi ile 2018'de yapılan yazışmalarda, 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkati çekmiş, çatlayan kolonları ve ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık tamirat gerektiğini bildirmişti.

Söz konusu binanın güvenli olmadığı gerekçesiyle geri kalan güney kısmı da 4 Temmuz'da yerel saatle 22.30'da kontrollü şekilde yıkılmıştı.