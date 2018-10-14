Michael ABD'yi sarsıyor

ABD'nin doğu kıyılarında etkisini gösteren ve son yüzyılın en şiddetli kasırgası olarak nitelendirilen Michael Kasırgası sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 17'ye çıktı. ABD basını, Florida’nın Mexico Beach kentinde Cuma akşamı bir erkeğin daha cenazesine ulaşıldığını bildirdi.

Yetkililer kasırga sonucu Florida'da yedi, Virginia eyaletinde beş, Kuzey Carolina'da üç ve Georgia’da bir kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Bölgede ölü sayısının artmasından kaygılanılıyor.

Kategori 4 olarak derecelendirilen kasırga Çarşamba günü Florida’nın kuzey batısında, Mexico Beach kentinde karaya ulaşmıştı. Özellikle Mexico Beach kentinde büyük yıkıma yol açan Michael

kasırgasında çok sayıda binanın yıkıldığı, ağaçların devrildiği, elektrik hatlarının zarar gördüğü söyleniyor.

MEXICO BEACH SAVAŞ BÖLGESİNE DÖNDÜ

Florida Valisi Rick Scott, Mexico Beach’ı ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, kentin yerle bir olduğuna işaret etti. Scott, “Bir bomba patlamış gibi görünüyor, sanki bir savaş bölgesi” şeklinde konuştu. Scott, kasırga öncesindeki tahliye uyarılarını dikkate almayan kent sakinlerinin akıbetinin önem taşıdığını belirtti.

ABD'de kısa zaman önce meydana gelen Florence Kasırgası doğu kıyılarını vurmuş, Carolina eyaletlerinde geniş çaplı hasarlar oluşmuştu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net