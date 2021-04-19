Minneapolis'te önlemler artırıldı

New York Post'un haberine göre, siyahi George Floyd'un gözaltına alınması sırasında dizini ensesine basarak ölümüne neden olan eski polis memuru Derek Chauvin davasında jüri görüşmeleri Hennepin Bölge Mahkemesi'nde bugün yapılacak.

Jüri kararının açıklanmasının beklendiği duruşmadan önce Minneapolis'te güvenlik tedbirleri önemli ölçüde artırıldı. Ulusal Muhafız Ordusu, kentte "Operasyon Güvenlik Ağı" kapsamında 3 binden fazla askerin görevlendirildiğini, 1000'den fazla güvenlik personelinin yedekte tutulduğunu bildirdi.

Star Tribune gazetesi de üniformalı güvenlik güçlerinin kentin dört bir yanında bina önlerine konuşlandığını kaydetti. Minnesota Valisi Tim Walz, güvenlik önlemlerini artırmak için Ohio ve Nebraska’dan emniyet teşkilatlarının kente çağrıldığı belirtti.

Artan önlemlerle adeta bir kaleye benzeyen kentle ilgili sosyal medyaya düşen fotoğraflarda binaların tahta plakalarla kaplandığı, polis barikatlarıyla çevrelendiği ve askeri araçların yer aldığı görülüyor.

George Floyd'un ölümü

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde gözaltına alındığı sırada, 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı.

Floyd’un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış, hakkında cinayet ve adam öldürme suçuyla dava açılarak tutuklanmıştı.

Chauvin, 29 Mayıs 2020'den beri tutuklu bulunduğu Oak Park Heights'teki hapishaneden 10 Temmuz 2020'de, kefalet bedeli olan 1 milyon doların "Allegheny Casualty Company" adlı kuruluş tarafından garanti edilmesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Floyd'un ölümünde kusurlu bulunan diğer 3 polis memuru da daha önce 750 bin dolar tutarındaki kefalet bedelini ödemeleri üzerine tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmişti.