Minneapolis'te polis şiddeti saklanmış

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliğinin (ACLU), siyahi George Floyd'un gözaltı işlemleri sırasında hayatını kaybettiği Minneapolis kentinin yönetimini ve ona bağlı polis departmanını, "polis memurlarının yanlış uygulamalarıyla ilgili tutanak ve disiplin cezalarını içeren yüzlerce dosyayı sakladıkları" gerekçesiyle dava ettiğini duyurdu.

Dava belgesinde George Floyd'un öldürülmesinden hüküm giyen eski Minneapolis polis memuru Derek Chauvin'e karşı da en az 22 şikayetin bulunduğu ve tamamına yakınının polis departmanının kurum içi koçluk sistemi içinde değerlendirilip kapatıldığı öne sürüldü.

Buna ek olarak dava dosyasında Floyd'un öldürülmesine yardım ve yataklık etmekle suçlanan eski polislerden Tou Thao hakkında ise sahtekarlık veya işten kaçmaktan sekiz kez tutanak tutulduğu ifade edildi.

ACLU'nun avukatı Isabella Nascimento, yaptığı açıklamada, "Şehrin ve polis departmanının bu eylemleri, gizlilik kültürünü daha da derinleştiriyor ve polisin yaptıklarından sorumlu tutulmayacağına inanan halkın güvensizliğini pekiştiriyor." dedi.